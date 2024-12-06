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Инсайдер НХЛ рассказал, на каких условиях «Рейнджерс» обменяют Трубу в «Анахайм»

Инсайдер НХЛ рассказал, на каких условиях «Рейнджерс» обменяют Трубу в «Анахайм»
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Капитан «Рейнджерс» Джейкоб Труба в рамках обмена пополнит состав «Анахайма». Взамен клуб из Нью-Йорка получит права на 25-летнего финского защитника Урхо Вааканайнена и выбор на четвёртом раунде драфта. Об этом сообщает журналист Эллиотт Фридман в соцсети Х.

Ранее сообщалось, что «Рейнджерс» хотят избавиться от своего защитника, подписавшего в 2019 году контракт на семь лет с общей зарплатой в $ 56 млн. По сведениям СМИ, клуб был готов пригрозить игроку списком отказов, если бы он не согласился на обмен. Сам Труба был исключён из заявки «Рейнджерс» на завтрашний матч с «Питтсбургом».

В нынешнем сезоне он набрал 6 (0+6) очков в 24 матчах регулярного чемпионата. У Вааканайнена – участие в пяти играх НХЛ нынешнего сезона и одно набранное очко. В последний раз в НХЛ он выходил на лёд 13 ноября.

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