Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал волевую победу с 0:3 над «Витязем»

Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе команды над «Витязем» (5:3) и прокомментировал замену вратаря Тимура Билялова после 0:3 в первом периоде встречи.

«В начале матча на своём пятаке мы допустили ошибки, соперник этим воспользовался. Будем доносить до ребят, что доигрывать нужно каждый момент. Но в целом мы перестроились в перерыве и два периода доминировали. Отмечу наше большинство и меньшинство, ребята здорово сыграли. И поддержку болельщиков сегодня, спасибо им.

Любая пропущенная шайба – это следствие действий всех, кто находится на льду. На пятаке не доиграли, единоборства не выиграли. Замена Тимура – это больше попытка встряхнуть команду», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.