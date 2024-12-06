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Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал волевую победу с 0:3 над «Витязем»

Главный тренер «Ак Барса» прокомментировал волевую победу с 0:3 над «Витязем»
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Главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин высказался о победе команды над «Витязем» (5:3) и прокомментировал замену вратаря Тимура Билялова после 0:3 в первом периоде встречи.

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Витязь
Московская область
Окончен
3 : 5
Ак Барс
Казань
1:0 Макеев (Бучельников, Барак) – 00:50 (5x5)     2:0 Дарьин (Ежов, Головков) – 05:58 (5x5)     3:0 Чивилёв (Бусыгин) – 07:37 (5x5)     3:1 Яшкин (Галимов, Петан) – 16:36 (5x4)     3:2 Сафонов (Семёнов, Лямкин) – 25:10 (5x5)     3:3 Петан (Галимов, Миллер) – 40:12 (5x4)     3:4 Галимов (Миллер, Яшкин) – 52:14 (5x4)     3:5 Дыняк (Лучевников) – 59:43 (en)    

«В начале матча на своём пятаке мы допустили ошибки, соперник этим воспользовался. Будем доносить до ребят, что доигрывать нужно каждый момент. Но в целом мы перестроились в перерыве и два периода доминировали. Отмечу наше большинство и меньшинство, ребята здорово сыграли. И поддержку болельщиков сегодня, спасибо им.

Любая пропущенная шайба – это следствие действий всех, кто находится на льду. На пятаке не доиграли, единоборства не выиграли. Замена Тимура – это больше попытка встряхнуть команду», — приводит слова Гатиятулина пресс-служба «Ак Барса» на официальном сайте.

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