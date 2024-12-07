Игорь Шестёркин продлил контракт с «Рейнджерс»

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин продлил контракт с командой. Об этом сообщает инсайдер Эллиот Фридман в одной из социальных сетей.

По его информации, россиянин подписал с клубом НХЛ новое восьмилетнее соглашение, которое вступит в силу с сезона-2025/26.

Ранее сообщалось, что Игорь Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс». Клуб предлагал российскому вратарю соглашение сроком на восемь лет с кэпхитом $ 11 млн. На данный момент у россиянина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,667 млн.

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: