Шестёркин стал самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ

Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин заключил с клубом новое соглашение.

Как сообщает инсайдер Эллиотт Фридман в соцсетях, стороны заключили восьмилетний контракт с кэпхитом $ 11,5 млн. Общая сумма контракта россиянина составляет $ 92 млн.

Таким образом, Шестёркин стал самым высокооплачиваемым голкипером в истории НХЛ. Ранее рекорд был у вратаря «Монреаль Канадиенс» Кэри Прайса — $ 10,5 млн за сезон.

Отметим, что кэпхит по истекающему контракту Шестёркина составляет $ 5,667 млн. В нынешнем сезоне вратарь провёл 18 матчей в НХЛ, в восьми из которых его команда одержала победу. Российский голкипер отразил 92% бросков.

Материалы по теме Игорь Шестёркин подписал новый контракт с «Рейнджерс» на восемь лет и $ 92 млн

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году: