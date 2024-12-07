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Артемий Панарин забил за две секунды до конца периода, оформив дубль

Артемий Панарин забил за две секунды до конца периода, оформив дубль
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В эти минуты на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке проходит матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». После двух периодов встречи со счётом 2:1 впереди хозяева площадки.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Лизотт (Гласс, Карлссон) – 26:19     1:1 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 27:28     2:1 Панарин (Трочек, Шнайдер) – 39:58     2:2 Томасино (Бантинг, Петтерссон) – 48:29     3:2 Смит (Зибанеджад, Крайдер) – 49:53     4:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 58:22    

Обе шайбы в составе ньюйоркцев забросил российский нападающий Артемий Панарин, который отличился на 28-й и на 40-й минутах игры. Во втором случае форвард успел отправить шайбу в сетку за две секунды до сирены, возвещающей окончание второго периода.

Всего на счету Панарина в текущем сезоне теперь 31 очко — 15 голов и 16 результативных передач.

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