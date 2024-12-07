Гол Протаса помог «Вашингтону» обыграть «Торонто» в матче НХЛ

На льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей заброшенные шайбы в сегодняшней встрече на свой счёт записали Ник Дауд, Коннор Макмайкл и белорусский форвард Алексей Протас, поразивший в концовке матча пустые ворота соперника.

Единственная шайба в составе хозяев в активе Джона Тавареса.

После этой победы «Вашингтон» снова возглавил турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ, набрав 38 очков. «Торонто» расположился на четвёртой строчке — 34 очка.