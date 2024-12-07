«Вашингтон» забил победный гол, воспользовавшись «передачей» от главного арбитра

На льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1. Победный гол «Кэпиталз» получился весьма курьёзным.

Канадский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс допустил ошибку, находясь под давлением соперника у своих ворот и угодил шайбой в главного арбитра, после чего она отскочила на пятак, откуда её забросил Коннор Макмайкл. Голкипер «Торонто» Энтони Столарз сначала пытался отвести угрозу от ворот, однако вынести шайбу также не сумел.

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После этой победы «Вашингтон» снова возглавил турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ, набрав 38 очков. «Торонто» расположился на четвёртой строчке — 34 очка.

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