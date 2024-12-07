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«Вашингтон» забил победный гол, воспользовавшись «передачей» от главного арбитра

«Вашингтон» забил победный гол, воспользовавшись «передачей» от главного арбитра
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На льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1. Победный гол «Кэпиталз» получился весьма курьёзным.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Рой) – 21:06     1:1 Таварес (Танев) – 31:31     1:2 Макмайкл (Дюбуа) – 49:51     1:3 Протас (Дауд, Уилсон) – 59:03    

Канадский форвард «Торонто» Остон Мэттьюс допустил ошибку, находясь под давлением соперника у своих ворот и угодил шайбой в главного арбитра, после чего она отскочила на пятак, откуда её забросил Коннор Макмайкл. Голкипер «Торонто» Энтони Столарз сначала пытался отвести угрозу от ворот, однако вынести шайбу также не сумел.

ВИДЕО

После этой победы «Вашингтон» снова возглавил турнирную таблицу Восточной конференции НХЛ, набрав 38 очков. «Торонто» расположился на четвёртой строчке — 34 очка.

Овечкин радуется гостевой победе «Вашингтона»

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