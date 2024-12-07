Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дубль и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

Дубль и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ
Комментарии

На льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Лизотт (Гласс, Карлссон) – 26:19     1:1 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 27:28     2:1 Панарин (Трочек, Шнайдер) – 39:58     2:2 Томасино (Бантинг, Петтерссон) – 48:29     3:2 Смит (Зибанеджад, Крайдер) – 49:53     4:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 58:22    

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Артемий Панарин. Также на его счету в этом матче результативная передача. Ещё по разу отличились Райлли Смит и Винсент Трочек. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 18 спасений.

У гостей забивали Блейк Лизотт и Филип Томасино.

«Рейнджерс» поднялись на седьмое место Восточной конференции, набрав 29 очков. «Питтсбург» идёт 11-м, у команды 26 баллов.

Материалы по теме
Артемий Панарин забил за две секунды до конца периода, оформив дубль
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android