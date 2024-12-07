Дубль и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ
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На льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Лизотт (Гласс, Карлссон) – 26:19 1:1 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 27:28 2:1 Панарин (Трочек, Шнайдер) – 39:58 2:2 Томасино (Бантинг, Петтерссон) – 48:29 3:2 Смит (Зибанеджад, Крайдер) – 49:53 4:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 58:22
В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Артемий Панарин. Также на его счету в этом матче результативная передача. Ещё по разу отличились Райлли Смит и Винсент Трочек. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 18 спасений.
У гостей забивали Блейк Лизотт и Филип Томасино.
«Рейнджерс» поднялись на седьмое место Восточной конференции, набрав 29 очков. «Питтсбург» идёт 11-м, у команды 26 баллов.
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