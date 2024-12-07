Дубль и ассист Панарина помогли «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в матче НХЛ

На льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

В составе победителей две заброшенные шайбы в свой актив записал российский нападающий Артемий Панарин. Также на его счету в этом матче результативная передача. Ещё по разу отличились Райлли Смит и Винсент Трочек. Голкипер Игорь Шестёркин совершил 18 спасений.

У гостей забивали Блейк Лизотт и Филип Томасино.

«Рейнджерс» поднялись на седьмое место Восточной конференции, набрав 29 очков. «Питтсбург» идёт 11-м, у команды 26 баллов.