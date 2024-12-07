Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов вырвался на первое место списка лучших бомбардиров сезона НХЛ

Кирилл Капризов вырвался на первое место списка лучших бомбардиров сезона НХЛ
Аудио-версия:
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами по ходу матча с «Анахайм Дакс», проходящего на момент написания новости. В игре сейчас концовка второго периода, счёт в пользу «Уайлд» — 3:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Сперджен) – 24:22 (pp)     0:2 Болди (Фэйбер, Миддлтон) – 28:03     0:3 Болди (Росси, Капризов) – 30:51     0:4 Капризов (Фолиньо, Болди) – 41:21    

Благодаря данным ассистам Капризов вышел на первое место списка лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда теперь 41 очко (16 голов + 25 результативных передач). Столько же очков набрал чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (14 голов + 27 результативных передач). Таким образом, он делит первую строчку с Капризовым.

Далее в списке идёт Натан Маккиннон, выступающий за «Колорадо Эвеланш», у него 40 очков (9+31).

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик

Материалы по теме
Расклад по всем русским в Америке. Капризов разрывает НХЛ, а среди вратарей смена лидера!
Расклад по всем русским в Америке. Капризов разрывает НХЛ, а среди вратарей смена лидера!
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android