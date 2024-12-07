Кирилл Капризов вырвался на первое место списка лучших бомбардиров сезона НХЛ

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился двумя результативными передачами по ходу матча с «Анахайм Дакс», проходящего на момент написания новости. В игре сейчас концовка второго периода, счёт в пользу «Уайлд» — 3:0.

Благодаря данным ассистам Капризов вышел на первое место списка лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда теперь 41 очко (16 голов + 25 результативных передач). Столько же очков набрал чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (14 голов + 27 результативных передач). Таким образом, он делит первую строчку с Капризовым.

Далее в списке идёт Натан Маккиннон, выступающий за «Колорадо Эвеланш», у него 40 очков (9+31).

Капризов получил шлем лучшего игрока за хет-трик