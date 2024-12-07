Фетисов рассказал, как нужно наказать Гашека после его слов о долге перед Украиной

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Доминика Гашека, заявившего, что НХЛ, WTA и ATP должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов за вовлечённость в пропаганду российской специальной военной операции.

«Я ещё до этих громких заявлений и цифр предлагал Гашеку вернуть сначала те деньги, что он заработал в России, играя за российские клубы.

Думаю, клубам, таким как «Спартак», нужно выставить ему финансовые требования. Он живёт за счёт тех денег, которые заработал в России, ему платили здесь по контрактам как большому спортсмену. А он превратился в дешёвого политика.

Так что да, пусть вернёт, потом можно будет разговаривать», — приводят слова Фетисова «Аргументы и факты».

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