Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Фетисов рассказал, как нужно наказать Гашека после его слов о долге перед Украиной

Фетисов рассказал, как нужно наказать Гашека после его слов о долге перед Украиной
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов отреагировал на слова Доминика Гашека, заявившего, что НХЛ, WTA и ATP должны выплатить Украине сотни миллиардов долларов за вовлечённость в пропаганду российской специальной военной операции.

«Я ещё до этих громких заявлений и цифр предлагал Гашеку вернуть сначала те деньги, что он заработал в России, играя за российские клубы.

Думаю, клубам, таким как «Спартак», нужно выставить ему финансовые требования. Он живёт за счёт тех денег, которые заработал в России, ему платили здесь по контрактам как большому спортсмену. А он превратился в дешёвого политика.

Так что да, пусть вернёт, потом можно будет разговаривать», — приводят слова Фетисова «Аргументы и факты».

Сколько платят хоккеистам НХЛ в 2024 году

Материалы по теме
«Они должны Украине миллиарды долларов». Гашек — о влиянии мирового спорта на политику
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android