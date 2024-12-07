«Вашингтон» установил клубный рекорд за всю историю существования

В ночь с 6 на 7 декабря мск «Вашингтон Кэпиталз» одержал выездную победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Торонто Мэйпл Лифс» со счётом 3:1. На шайбы Ника Дауда, Коннора Макмайкла и Алексея Протаса в пустые ворота хозяева площадки смогли ответить только голом Джона Тавареса.

Эта победа стала для «Кэпиталз» восьмой подряд, одержанной на выезде, и позволила установить новый рекорд франшизы за всё время её существования по длительности гостевой победной серии. Прежним рекордом «Вашингтона» были семь побед на выезде подряд, одержанных с 5 декабря 2022 года по 5 января 2023 года.

Предыдущее выездное поражение «Кэпиталз» состоялось 4 ноября 2023 года в матче с «Каролиной» (2:4), победная серия стартовала 10 ноября разгромом «Сент-Луиса» (8:1).

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