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НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 декабря

НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 декабря
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Сегодня, 7 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи, ещё три продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
Окончен
3 : 2
Сиэтл Кракен
Сиэтл
0:1 Бураковски (Данн) – 10:16     1:1 Хьюз (Хьюз, Братт) – 12:27     1:2 Райт (Толванен, Шварц) – 23:41 (pp)     2:2 Братт (Хьюз, Диллон) – 28:03     3:2 Майер – 40:53    
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Рой) – 21:06     1:1 Таварес (Танев) – 31:31     1:2 Макмайкл (Дюбуа) – 49:51     1:3 Протас (Дауд, Уилсон) – 59:03    
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Лизотт (Гласс, Карлссон) – 26:19     1:1 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 27:28     2:1 Панарин (Трочек, Шнайдер) – 39:58     2:2 Томасино (Бантинг, Петтерссон) – 48:29     3:2 Смит (Зибанеджад, Крайдер) – 49:53     4:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 58:22    

Три встречи продолжаются в данный момент.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Вегас Голден Найтс
Парадайс
3-й период
3 : 1
Даллас Старз
Даллас
1:0 Гертл (Стоун, Теодор) – 15:23 (pp)     1:1 Бурк (Блэквелл) – 26:39     2:1 Айкел (Теодор) – 35:40 (pp)     3:1 Руа – 36:48    
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Сперджен) – 24:22 (pp)     0:2 Болди (Фэйбер, Миддлтон) – 28:03     0:3 Болди (Росси, Капризов) – 30:51     0:4 Капризов (Фолиньо, Болди) – 41:21    
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3-й период
4 : 2
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0:1 Оливье (Силлинджер, Астон-Риз) – 07:10     0:2 Сиверсон (Проворов, Марченко) – 12:18     1:2 Бёзер (Хьюз, Деарне) – 23:52     2:2 Шервуд (Блюгерс) – 39:00     3:2 Зутер (Гарланд, Суси) – 42:17     4:2 Дебраск (Хьюз, Бёзер) – 50:22 (pp)    

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 38 очков после 26 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Миннесота Уайлд» с 38 очками после 25 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.

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