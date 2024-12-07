НХЛ, регулярный чемпионат — 2024/2025: результаты на 7 декабря

Сегодня, 7 декабря, в Национальной хоккейной лиге завершился очередной игровой день. В рамках регулярного чемпионата команды провели три встречи, ещё три продолжаются в данный момент. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами сыгранных матчей регулярки нынешнего сезона.

Три встречи продолжаются в данный момент.

Первое место в Восточной конференции Национальной хоккейной лиги занимает «Вашингтон Кэпиталз», имея в активе 38 очков после 26 сыгранных встреч.

В Западной конференции Национальной хоккейной лиги первое место занимает «Миннесота Уайлд» с 38 очками после 25 матчей.

Напомним, регулярный сезон-2024/2025 Национальной хоккейной лиги завершится в апреле следующего года.