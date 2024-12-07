Кирилл Капризов установил рекорд «Миннесоты» по скорости достижения 40 очков в сезоне

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в продолжающейся встрече с «Анахайм Дакс» отметился голом и двумя результативными передачами.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, Капризов добрался до отметки в 40 (16+24) очков в сезоне за 25 проведённых встреч. Это является рекордом «Миннесоты». Ранее лучшим достижением был 31 матч Кирилла в сезоне-2022/2023.

Отметим, что на льду арены «Хонда-центр» в американском Анахайме продолжается матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». После второго периода счёт 3:0 в пользу «дикарей». «Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице Запада.