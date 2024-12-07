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Видео: реакция Кирилла Капризова на 40-е очко в сезоне НХЛ

Видео: реакция Кирилла Капризова на 40-е очко в сезоне НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в продолжающейся встрече с «Анахайм Дакс» отметился голом и двумя результативными передачами.

Капризов набрал своё 42-е (17+25) очко в сезоне за 25 проведённых встреч. После первой передачи, после которой в его активе стало 40 баллов, Кирилл отпраздновал достижение с партнёрами по команде.

ВИДЕО

Отметим, что на льду арены «Хонда-центр» в американском Анахайме продолжается матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Идёт третий период, счёт 4:0 в пользу «дикарей». «Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице Запада.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3-й период
0 : 4
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Сперджен) – 24:22 (pp)     0:2 Болди (Фэйбер, Миддлтон) – 28:03     0:3 Болди (Росси, Капризов) – 30:51     0:4 Капризов (Фолиньо, Болди) – 41:21    
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