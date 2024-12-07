Видео: реакция Кирилла Капризова на 40-е очко в сезоне НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов в продолжающейся встрече с «Анахайм Дакс» отметился голом и двумя результативными передачами.

Капризов набрал своё 42-е (17+25) очко в сезоне за 25 проведённых встреч. После первой передачи, после которой в его активе стало 40 баллов, Кирилл отпраздновал достижение с партнёрами по команде.

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Отметим, что на льду арены «Хонда-центр» в американском Анахайме продолжается матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Идёт третий период, счёт 4:0 в пользу «дикарей». «Миннесота» занимает первое место в турнирной таблице Запада.