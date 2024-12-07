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Кирилл Капризов забил «Анахайму» и вышел на чистое первое место гонки бомбардиров НХЛ

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами по ходу матча с «Анахайм Дакс», проходящего на момент написания новости. В игре сейчас концовка третьего периода, счёт в пользу «Уайлд» — 4:0.

Благодаря данным результативным действиям Кирилл вышел на чистое первое место списка лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда теперь 42 очка (17 голов + 25 результативных передач). 41 очко набрал чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (14 голов + 27 результативных передач), с ним Капризов делил первое место, однако теперь чех стал вторым.

Третьим в списке идёт форвард Натан Маккиннон, выступающий за «Колорадо Эвеланш», у него 40 очков (9+31).

Напомним, «Миннесота» в случае победы в сегодняшнем матче возглавит турнирную таблицу Запада с 40 очками.

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