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Кирилл Капризов забил «Анахайму» и вышел на чистое первое место гонки бомбардиров НХЛ

Кирилл Капризов забил «Анахайму» и вышел на чистое первое место гонки бомбардиров НХЛ
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметился заброшенной шайбой и двумя результативными передачами по ходу матча с «Анахайм Дакс», проходящего на момент написания новости. В игре сейчас концовка третьего периода, счёт в пользу «Уайлд» — 4:0.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Сперджен) – 24:22 (pp)     0:2 Росси (Болди, Фэйбер) – 28:03     0:3 Болди (Росси, Капризов) – 30:51     0:4 Капризов (Фолиньо, Болди) – 41:21     1:4 Макгинн (Фаулер, Лисон) – 56:37     1:5 Тренин – 58:43 (sh)    

Благодаря данным результативным действиям Кирилл вышел на чистое первое место списка лучших бомбардиров нынешнего сезона Национальной хоккейной лиги. В активе российского форварда теперь 42 очка (17 голов + 25 результативных передач). 41 очко набрал чешский нападающий «Каролины Харрикейнз» Мартин Нечас (14 голов + 27 результативных передач), с ним Капризов делил первое место, однако теперь чех стал вторым.

Третьим в списке идёт форвард Натан Маккиннон, выступающий за «Колорадо Эвеланш», у него 40 очков (9+31).

Напомним, «Миннесота» в случае победы в сегодняшнем матче возглавит турнирную таблицу Запада с 40 очками.

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