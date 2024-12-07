Панарин вошёл в топ-10 российских бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Гончара

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в игре с «Питтсбург Пингвинз» отметился двумя голами и одной результативной передачей.

Таким образом, на счету Панарина в НХЛ стало 813 очков. Он вошёл в топ-10 российских бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Сергея Гончара (811).

Больше набрали только Александр Овечкин (1575), Евгений Малкин (1320), Сергей Фёдоров (1179), Александр Могильный (1032), Алексей Ковалёв (1029), Павел Дацюк (918), Никита Кучеров (907), Илья Ковальчук (876) и Вячеслав Козлов (853).

На льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.