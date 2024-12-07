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7 декабря главные новости спорта, футбол, хоккей, баскетбол, UFC, НХЛ, НБА

Рекордный контракт Шестёркина в НХЛ, трансфер Винисиуса за € 1 млрд. Главное к утру
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Российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин стал самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ, продлив контракт с клубом, вингер «Реала» Винисиус Жуниор может покинуть команду и перейти в «Аль-Хиляль» за € 1 млрд, громкая пресс-конференция Умара Нурмагомедова и Мераба Двалишвили перед UFC 311. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Шестёркин стал самым высокооплачиваемым вратарём в истории НХЛ.
  2. Винисиус летом покинет «Реал» за € 1 млрд, став самым дорогим трансфером в истории футбола.
  3. «Ты — кусок дерьма». Двалишвили оскорбил Умара на пресс-конференции, россиянин ответил.
  4. Кирилл Капризов забил «Анахайму» и вышел на чистое первое место гонки бомбардиров НХЛ.
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