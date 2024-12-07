«Вашингтон» повторил клубный рекорд по скорости достижения 10 гостевых побед в сезоне
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На льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Рой) – 21:06 1:1 Таварес (Танев) – 31:31 1:2 Макмайкл (Дюбуа) – 49:51 1:3 Протас (Дауд, Уилсон) – 59:03
Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Вашингтон» повторил клубный рекорд по скорости достижения 10 гостевых побед в сезоне. Для этого столичному клубу понадобилось 12 выездных игр в сезоне. Ранее такой же результат «Кэпиталз» показали в сезоне-2019/2020.
После этой победы «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 38 очков.
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