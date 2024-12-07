«Вашингтон» повторил клубный рекорд по скорости достижения 10 гостевых побед в сезоне

На льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.

Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Вашингтон» повторил клубный рекорд по скорости достижения 10 гостевых побед в сезоне. Для этого столичному клубу понадобилось 12 выездных игр в сезоне. Ранее такой же результат «Кэпиталз» показали в сезоне-2019/2020.

После этой победы «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 38 очков.