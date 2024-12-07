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Г. Беттмэн и Гретцки будут сопровождать Овечкина, когда до рекорда Уэйна останется 4 шайбы

Г. Беттмэн и Гретцки будут сопровождать Овечкина, когда до рекорда Уэйна останется 4 шайбы
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Комиссионер НХЛ Гэри Беттмэн заявил, что он и Уэйн Гретцки будут сопровождать российского капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина, когда до рекорда легендарного канадского игрока по голам в НХЛ останется четыре шайбы. Об этом Беттмэн заявил в ходе интервью с журналистом Тариком Эль-Баширом.

Напомним, Овечкин сейчас в процессе восстановления от травмы — перелома малоберцовой кости. Он начал сезон-2024/2025 с высокой результативностью и за 18 матчей набрал 25 очков.

Перед началом регулярного чемпионата КХЛ Овечкину оставалось забросить 41 шайбу, сейчас от повторения рекорда Гретцки его отделяет 26 голов.

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