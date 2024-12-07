Карбери: горжусь, как «Вашингтон» играл на выезде. В гостях мы показываем свою сущность
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победную гостевую игру с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1).
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Рой) – 21:06 1:1 Таварес (Танев) – 31:31 1:2 Макмайкл (Дюбуа) – 49:51 1:3 Протас (Дауд, Уилсон) – 59:03
«Для меня игры на выезде — это то, где ты показываешь свою истинную сущность, и теперь нам нужно кое-что поправить в домашних матчах.
Встречи на выезде — это то, когда тебе приходится быть во враждебных условиях, как в «Торонто». Играть против по-настоящему хорошей команды, где мы просто должны придерживаться своего плана. Нужно упорно идти вперёд и оставаться морально стойким. Я горжусь, как мы играли на выезде», — цитирует Карбери сайт НХЛ.
После этой победы «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 38 очков.
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