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Карбери: горжусь, как «Вашингтон» играл на выезде. В гостях мы показываем свою сущность

Карбери: горжусь, как «Вашингтон» играл на выезде. В гостях мы показываем свою сущность
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Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Спенсер Карбери прокомментировал победную гостевую игру с «Торонто Мэйпл Лифс» (3:1).

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:00 МСК
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Окончен
1 : 3
Вашингтон Кэпиталз
Вашингтон
0:1 Дауд (Рой) – 21:06     1:1 Таварес (Танев) – 31:31     1:2 Макмайкл (Дюбуа) – 49:51     1:3 Протас (Дауд, Уилсон) – 59:03    

«Для меня игры на выезде — это то, где ты показываешь свою истинную сущность, и теперь нам нужно кое-что поправить в домашних матчах.

Встречи на выезде — это то, когда тебе приходится быть во враждебных условиях, как в «Торонто». Играть против по-настоящему хорошей команды, где мы просто должны придерживаться своего плана. Нужно упорно идти вперёд и оставаться морально стойким. Я горжусь, как мы играли на выезде», — цитирует Карбери сайт НХЛ.

После этой победы «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 38 очков.

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