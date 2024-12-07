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Игорь Шестёркин отказался комментировать вероятный новый контракт с «Рейнджерс»

Игорь Шестёркин отказался комментировать вероятный новый контракт с «Рейнджерс»
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Российский голкипер Игорь Шестёркин отказался комментировать вероятное заключение нового контракта с «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что игрок и клуб подписали новое восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составит $ 92 млн.

«Мне нечего сказать. Мы близки [к новому контракту], но я не могу сказать ничего другого. Может быть, мы сможем поговорить об этом в субботу», — приводит слова Шестёркина сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Игорь Шестёркин отклонил самый дорогой контракт в истории «Рейнджерс». Клуб предлагал российскому вратарю соглашение сроком на восемь лет с кэпхитом $ 11 млн. На данный момент у россиянина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,667 млн.

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