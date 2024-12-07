Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Артемий Панарин высказался о победной игре «Рейнджерс» с «Питтсбургом»

Артемий Панарин высказался о победной игре «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
Комментарии

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победную встречу с «Питтсбург Пингвинз».

«Мне понравилась наша энергия. Мы пропустили несколько выходов с численным большинством к нашим воротам, но в целом мы выглядели намного лучше, чем в прошлом месяце. Мы довольны и постараемся сохранить этот позитивный настрой», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

Напомним, на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Лизотт (Гласс, Карлссон) – 26:19     1:1 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 27:28     2:1 Панарин (Трочек, Шнайдер) – 39:58     2:2 Томасино (Бантинг, Петтерссон) – 48:29     3:2 Смит (Зибанеджад, Крайдер) – 49:53     4:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 58:22    
Материалы по теме
Панарин вошёл в топ-10 российских бомбардиров в истории НХЛ, обойдя Гончара
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android