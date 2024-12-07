Артемий Панарин высказался о победной игре «Рейнджерс» с «Питтсбургом»

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победную встречу с «Питтсбург Пингвинз».

«Мне понравилась наша энергия. Мы пропустили несколько выходов с численным большинством к нашим воротам, но в целом мы выглядели намного лучше, чем в прошлом месяце. Мы довольны и постараемся сохранить этот позитивный настрой», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.

Напомним, на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.