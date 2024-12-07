Артемий Панарин высказался о победной игре «Рейнджерс» с «Питтсбургом»
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Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин прокомментировал победную встречу с «Питтсбург Пингвинз».
«Мне понравилась наша энергия. Мы пропустили несколько выходов с численным большинством к нашим воротам, но в целом мы выглядели намного лучше, чем в прошлом месяце. Мы довольны и постараемся сохранить этот позитивный настрой», — приводит слова Панарина сайт НХЛ.
Напомним, на льду арены «Мэдисон Сквер Гарден» в американском Нью-Йорке проходил матч регулярного чемпионата НХЛ между клубами «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Питтсбург Пингвинз». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 4:2.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 03:30 МСК
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
Окончен
4 : 2
Питтсбург Пингвинз
Питтсбург
0:1 Лизотт (Гласс, Карлссон) – 26:19 1:1 Панарин (Лафреньер, Трочек) – 27:28 2:1 Панарин (Трочек, Шнайдер) – 39:58 2:2 Томасино (Бантинг, Петтерссон) – 48:29 3:2 Смит (Зибанеджад, Крайдер) – 49:53 4:2 Трочек (Лафреньер, Панарин) – 58:22
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