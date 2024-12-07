«Вашингтон» — единственная команда в текущем сезоне НХЛ, где два игрока забили по 15 голов

На льду «Скоушабэнк-Арены» в канадском Торонто проходил матч регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги между клубами «Торонто Мэйпл Лифс» и «Вашингтон Кэпиталз». Игра завершилась победой гостей со счётом 3:1.

В составе победителей шайбу забросил Коннор Макмайкл. Канадский форвард записал на свой счёт 15-ю шайбу в нынешнем сезоне. Кроме того, 15 голов в нынешней регулярке имеет российский капитан клуба Александр Овечкин. Как сообщает пресс-служба Национальной хоккейной лиги, «Вашингтон» — единственная команда в текущем сезоне, где два игрока забили по 15 голов.

После этой победы «Вашингтон» занимает первое место в турнирной таблице Восточной конференции НХЛ, набрав 38 очков.