Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Авангард — Автомобилист: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

«Авангард» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск
Комментарии

Сегодня, 7 декабря, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Не начался
Автомобилист
Екатеринбург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Омский клуб после 32 встреч занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ястребы» имеют в активе 30 очков.

«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 42 очка после 32 сыгранных встреч.

Это уже третья встреча между командами в нынешнем сезоне. В первых двух была сильнее уральская команда — 3:0 и 4:2.

Материалы по теме
Всё самое важное о трансферах «Авангарда». Кто уйдёт, а кто пополнит состав
Всё самое важное о трансферах «Авангарда». Кто уйдёт, а кто пополнит состав
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android