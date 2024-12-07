«Авангард» — «Автомобилист»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 14:00 мск

Сегодня, 7 декабря, в Омске пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местный «Авангард» примет на своём льду екатеринбургский «Автомобилист». Встреча на стадионе «Джи-Драйв-Арена» начнётся в 14:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК Авангард Омск Не начался Автомобилист Екатеринбург Кто победит в основное время? П1 X П2

Омский клуб после 32 встреч занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ястребы» имеют в активе 30 очков.

«Автомобилист» располагается на четвёртой строчке в турнирной таблице Восточной конференции Континентальной хоккейной лиги, заработав 42 очка после 32 сыгранных встреч.

Это уже третья встреча между командами в нынешнем сезоне. В первых двух была сильнее уральская команда — 3:0 и 4:2.