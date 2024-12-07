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Кирилл Капризов повторил лучший результат Кучерова по очкам в первых 25 играх сезона

Кирилл Капризов повторил лучший результат Кучерова по очкам в первых 25 играх сезона
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Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Анахайм Дакс» отметился голом и двумя результативными передачами.

27-летний форвард набрал 42 (17+25) очка в первых 25 играх сезона и повторил лучший результат нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Всего же среди действующих игроков Капризов занимает седьмое место по очкам в первых 25 играх сезона. Рекорд принадлежит Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз» — 47 очков за данный отрезок.

7 декабря на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Сперджен) – 24:22 (pp)     0:2 Росси (Болди, Фэйбер) – 28:03     0:3 Болди (Росси, Капризов) – 30:51     0:4 Капризов (Фолиньо, Болди) – 41:21     1:4 Макгинн (Фаулер, Лисон) – 56:37     1:5 Тренин – 58:43 (sh)    
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