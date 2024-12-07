Кирилл Капризов повторил лучший результат Кучерова по очкам в первых 25 играх сезона

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Анахайм Дакс» отметился голом и двумя результативными передачами.

27-летний форвард набрал 42 (17+25) очка в первых 25 играх сезона и повторил лучший результат нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова сезона-2023/2024. Об этом сообщает пресс-служба НХЛ.

Всего же среди действующих игроков Капризов занимает седьмое место по очкам в первых 25 играх сезона. Рекорд принадлежит Коннору Макдэвиду из «Эдмонтон Ойлерз» — 47 очков за данный отрезок.

7 декабря на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:1 одержали гости.