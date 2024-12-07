Кирилл Капризов вышел на пятое место по очкам в истории «Миннесоты»

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Анахайм Дакс» отметился голом и двумя результативными передачами.

27-летний форвард набрал своё 372-е (177+195) очко за «Миннесоту» и вышел на пятое место по результативным баллам в истории клуба. Российский форвард обошёл Райана Сутера (369). Рекорд клуба принадлежит Микко Койву — 709 баллов, на втором месте — Мариан Габорик (437), на третьем — Зак Паризе (400).

7 декабря на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:1 одержали гости.