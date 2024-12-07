Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Кирилл Капризов вышел на пятое место по очкам в истории «Миннесоты»

Кирилл Капризов вышел на пятое место по очкам в истории «Миннесоты»
Комментарии

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов во встрече с «Анахайм Дакс» отметился голом и двумя результативными передачами.

27-летний форвард набрал своё 372-е (177+195) очко за «Миннесоту» и вышел на пятое место по результативным баллам в истории клуба. Российский форвард обошёл Райана Сутера (369). Рекорд клуба принадлежит Микко Койву — 709 баллов, на втором месте — Мариан Габорик (437), на третьем — Зак Паризе (400).

7 декабря на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:1 одержали гости.

НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Сперджен) – 24:22 (pp)     0:2 Росси (Болди, Фэйбер) – 28:03     0:3 Болди (Росси, Капризов) – 30:51     0:4 Капризов (Фолиньо, Болди) – 41:21     1:4 Макгинн (Фаулер, Лисон) – 56:37     1:5 Тренин – 58:43 (sh)    
Материалы по теме
Кирилл Капризов повторил лучший результат Кучерова по очкам в первых 25 играх сезона
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android