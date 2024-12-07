Капризов отметил отличную атмосферу в «Миннесоте», которая помогает побеждать

Российский нападающий «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов отметил отличную атмосферу в клубе, которая помогает побеждать и набирать ему очки в сезоне.

«Миннесота» продолжает побеждать, и мне легко играть как за себя, так и за всю команду. Мне очень нравится приходить на тренировки, потому что все улыбаются, шутят и веселятся. То же самое происходит и в играх, прыгаешь на лёд и стараешься сделать всё возможное для победы», — цитирует Капризова сайт НХЛ.

7 декабря на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:1 одержали гости.