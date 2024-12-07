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Динамо М — Металлург: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

«Динамо» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск
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Сегодня, 7 декабря, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 17:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Металлург Мг
Магнитогорск
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала 40 очков за 35 матчей.

Московское «Динамо» с 45 очками после 34 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, в первой встрече между командами в нынешнем сезоне «Металлург» был сильнее со счётом 5:3.

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