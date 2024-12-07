«Динамо» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ-2024/2025 начнётся в 17:00 мск

Сегодня, 7 декабря, в Москве пройдёт очередной матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором местное «Динамо» примет на своём льду магнитогорский «Металлург». Встреча на стадионе «ВТБ Арена — имени Аркадия Чернышёва» начнётся в 17:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.

«Металлург» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда Андрея Разина набрала 40 очков за 35 матчей.

Московское «Динамо» с 45 очками после 34 проведённых встреч располагается на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Напомним, в первой встрече между командами в нынешнем сезоне «Металлург» был сильнее со счётом 5:3.