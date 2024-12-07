Артемий Панарин стал первой звездой игрового дня НХЛ, Кирилл Капризов — второй

Российский нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин в игре с «Питтсбург Пингвинз» (4:2) отметился двумя голами и одной результативной передачей и стал первой звездой игрового дня НХЛ, сообщает пресс-служба лиги.

Второй звездой дня признан форвард «Миннесоты Уайлд» Кирилл Капризов. В игре с «Анахайм Дакс» (5:1) нападающий отметился голом и двумя результативными передачами.

Третья звезда – форвард «Нью-Джерси Дэвилз» Йеспер Братт с 2 (1+1) очками в победном матче с «Сиэтл Кракен» (3:2).

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