Светлов: решение не приглашать Россию на Турнир четырёх наций — выстрел в ногу хоккею

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов прокомментировал проведение Турнира четырёх наций без сборной России.

«Стали известны составы сборных Канады, США, Швеции и Финляндии на февральский Турнир четырёх наций. С интересом их изучил. Уверен, что нас ждёт очень конкурентный турнир. И очень жаль, что на нём не представлена сборная России, решение организаторов её не приглашать — выстрел в ногу и себе, и всему мировому хоккею», — приводит слова Светлова Russia-Hockey.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Сборная России отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.