Андрей Назаров отреагировал на рекордный контракт Игоря Шестёркина для вратарей в НХЛ

Известный тренер Андрей Назаров отреагировал на рекордный контракт российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина для вратарей в НХЛ.

«Как мы раньше и говорили – вратарь является ключевой фигурой в хоккее. Помню Игоря, когда он делал первые шаги в большом спорте. Тогда это был перспективный и молодой парень, но не все ожидали, что он вырастет в такого мастера. Желаю Игорю удачи с таким серьёзным контрактом. Клуб оценил труд своего лидера, выписав рекордное соглашение для вратарей в истории НХЛ. Бизнес в Америке всегда на первых ролях, а голкипер – больше, чем половина команды.

Мы живём в непростое время. Здорово, что создано Союзное государство и серьёзно увеличен наш российско-белорусский бронекулак. Все прекрасно понимают, что голубь мира прилетел и улетел, а проблемы никуда не делись. Такие союзы важны, чтобы решать общие задачи. У нас свой путь, который мы все обязательно пройдём. Победа будет за нами», – сказал Назаров в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.