Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Касатонов — о Мичкове: все шансы выиграть «Колдер Трофи» у него есть

Касатонов — о Мичкове: все шансы выиграть «Колдер Трофи» у него есть
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов высказался об игре российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

– С чем связан такой успешный старт нападающего?
– В первую очередь с его талантом. Это яркий талант. О нём уже говорят давно, начиная с молодёжной сборной. Поэтому я думаю, что здесь талант в первую очередь. Талант – это совокупность не только физических и технических данных, но это и умение правильно оценить и проанализировать ситуацию, то есть адаптироваться к НХЛ и к тем требованиям, которые предъявляет тренер, команда. Я думаю, что успех закономерен.

– Верите, что он сможет получить «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона НХЛ. — Прим. «Чемпионата»)?
– Задел сделан. Все шансы выиграть у него есть, — цитирует Касатонова «Спорт день за днём».

Напомним, 19-летний Мичков стал самым молодым игроком «Филадельфии», кто отдал три передачи за один период. Также россиянин стал первым новичком в этом сезоне, который набрал 20+ очков.

Материалы по теме
Сушинский: в «Филадельфии» умеют работать с такими, как Мичков
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android