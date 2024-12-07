Касатонов — о Мичкове: все шансы выиграть «Колдер Трофи» у него есть

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов высказался об игре российского нападающего «Филадельфии Флайерз» Матвея Мичкова.

– С чем связан такой успешный старт нападающего?

– В первую очередь с его талантом. Это яркий талант. О нём уже говорят давно, начиная с молодёжной сборной. Поэтому я думаю, что здесь талант в первую очередь. Талант – это совокупность не только физических и технических данных, но это и умение правильно оценить и проанализировать ситуацию, то есть адаптироваться к НХЛ и к тем требованиям, которые предъявляет тренер, команда. Я думаю, что успех закономерен.

– Верите, что он сможет получить «Колдер Трофи» (приз лучшему новичку сезона НХЛ. — Прим. «Чемпионата»)?

– Задел сделан. Все шансы выиграть у него есть, — цитирует Касатонова «Спорт день за днём».

Напомним, 19-летний Мичков стал самым молодым игроком «Филадельфии», кто отдал три передачи за один период. Также россиянин стал первым новичком в этом сезоне, который набрал 20+ очков.