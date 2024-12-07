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Исследование: дегенеративное заболевание мозга увеличивается на 34% с каждым годом игры

Исследование: дегенеративное заболевание мозга увеличивается на 34% с каждым годом игры
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Специалисты Бостонского университета провели исследование среди 77 умерших хоккеистов-мужчин, которое показало, что вероятность хронической травматической энцефалопатии (ХТЭ) увеличивалась на 34% с каждым годом игры.

ХТЭ — это нейродегенеративное заболевание, вызванное повторными травматическими повреждениями головного мозга, которое чаще всего встречается у бывших спортсменов контактных видов спорта, подвергавшихся регулярным ударам в голову.

Исследователи обнаружили, что 96% (27 из 28) профессиональных игроков имели ХТЭ (18 из 19 игроков НХЛ и 9 из 9 профессионалов, не являющихся игроками НХЛ). Среди хоккеистов колледжей и полупрофессиональных игроков данный показатель составил 46% (13 из 28), среди юношей и школьников — 10% (2 из 21).

«Хоккеисты с более длительной карьерой не только чаще страдали ХТЭ, но и имели более тяжёлую форму заболевания. Мы надеемся, что эти данные помогут вдохновить на изменения, которые сделают игру безопаснее, а также помогут бывшим хоккеистам, пострадавшим от ХТЭ, получить необходимую помощь», — заявил соавтор исследования Джесси Мез.

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