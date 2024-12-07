Дементьев: Шестёркин — сильнейший вратарь в мире и достоин такой зарплаты

Хоккейный эксперт и агент Алексей Дементьев прокомментировал новый контракт российского голкипера Игоря Шестёркина с «Нью-Йорк Рейнджерс».

— Очень рад за Игоря! На мой взгляд, он сильнейший вратарь в мире, поэтому достоин такой заработной платы. Теперь только спокойно работать и выигрывать кубок, чтобы эта победа появилась в его коллекции.

— Символично, что такой контракт получил именно вратарь из России?

— Я бы по-другому относился к этому. Очень приятно, что наш соотечественник демонстрирует такую игру. Да, там не всё просто в этом сезоне проходит у Игоря, но мы знаем, как он собирается на ключевые матчи и показывает свой лучший хоккей, — цитирует Дементьева «РБ Спорт».

Напомним, инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что игрок и клуб подписали новое восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составит $ 92 млн.