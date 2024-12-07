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Трёхкратный чемпион мира оценил подписание нового контракта Шестёркина с «Рейнджерс»

Трёхкратный чемпион мира оценил подписание нового контракта Шестёркина с «Рейнджерс»
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко высказался о новом контракте российского голкипера Игоря Шестёркина с «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, инсайдер Эллиотт Фридман заявил, что игрок и клуб подписали новое восьмилетнее соглашение с кэпхитом $ 11,5 млн, которое вступит в силу с сезона-2025/2026. Общая сумма контракта россиянина составит $ 92 млн.

«Считаю, что Шестёркин абсолютно точно заслужил эту сумму! Раз дали, значит, по делу. Думаю, в команде связывают своё будущее с Игорем, рассчитывают, что вместе с ним смогут выиграть Кубок Стэнли. Команда, конечно, пока тяжеловато идёт, но сейчас только начало сезона – сыграли по 25-28 игр. Сезон длинный. В плей-офф вообще совсем другие игры будут: что в КХЛ, что в НХЛ. Сейчас идёт подготовка, все выполняют свои задачи, а самое важное – попадание в плей-офф», — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

На данный момент у россиянина последний год действующего контракта, и кэпхит по нему составляет $ 5,667 млн.

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