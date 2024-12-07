Труба: мне не понравился мой уход из «Рейнджерс», можно было бы сделать всё лучше

Американский защитник Джейкоб Труба прокомментировал свой уход из «Нью-Йорк Рейнджерс». Напомним, игрок обороны перешёл в «Анахайм Дакс».

«Мне не нравится, что это было всё так публично. Это мешало играть.

Думаю, я доволен тем, что двигаюсь вперёд, но, возможно, не слишком воодушевлён тем, как всё прошло. По моему мнению, все можно было бы сделать лучше, но я никого не виню. Когда это произошло, я почувствовал, что это был своего рода неудачный конец многих хороших времён в Нью-Йорке.

В четверг утром мне сказали: «Соглашайся на обмен или останешься в запасе». Я сказал: «Хорошо». Потом было: «Соглашайся на обмен или мы отправим тебя на драфт отказов», и я сказал: «Хорошо». Дошло до того, что я почувствовал себя комфортно с «Анахаймом» и понял, что это то место, где я хочу быть.

Я буду честен, этим летом мне пришлось выбирать между карьерой и семьёй. Я выбрал семью. Я бы выбрал семью ещё 100 раз. Я не чувствую себя плохо из-за этого», — цитирует Трубу The Athletic.