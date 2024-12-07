Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Игорь Захаркин: Кузнецов — игрок более высокой хоккейной культуры

Игорь Захаркин: Кузнецов — игрок более высокой хоккейной культуры
Комментарии

Экс-тренер сборной России Игорь Захаркин рассказал, что даёт возвращение таких хоккеистов, как Евгений Кузнецов, из НХЛ российскому хоккею.

«Я считаю, что здорово, когда игроки возвращаются из Северной Америки в Россию. По любым причинам. Это уже игроки более высокой хоккейной культуры, с более профессиональным отношением к своему ремеслу. В НХЛ играют лучшие. Когда они возвращаются, становятся примером для подрастающего поколения. Вот Кузнецов вернулся — на него смотрят. Это имя. Вокруг него много медийного шума. Стало быть, он добавляет популярности своего клубу, а это уже новые доходы, прибыли», — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Кузнецов провёл 28 матчей и набрал 28 (10+18) очков при 34 штрафных минутах.

Материалы по теме
Видео
Кузнецов: у меня на джерси есть ментоловая штучка, как «Звёздочка», нюхаешь и бежишь
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android