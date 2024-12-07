Игорь Захаркин: Кузнецов — игрок более высокой хоккейной культуры

Экс-тренер сборной России Игорь Захаркин рассказал, что даёт возвращение таких хоккеистов, как Евгений Кузнецов, из НХЛ российскому хоккею.

«Я считаю, что здорово, когда игроки возвращаются из Северной Америки в Россию. По любым причинам. Это уже игроки более высокой хоккейной культуры, с более профессиональным отношением к своему ремеслу. В НХЛ играют лучшие. Когда они возвращаются, становятся примером для подрастающего поколения. Вот Кузнецов вернулся — на него смотрят. Это имя. Вокруг него много медийного шума. Стало быть, он добавляет популярности своего клубу, а это уже новые доходы, прибыли», — приводит слова Захаркина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 32-летний Кузнецов провёл 28 матчей и набрал 28 (10+18) очков при 34 штрафных минутах.