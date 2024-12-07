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Титов предположил, какое место Россия могла бы занять на Турнире четырёх наций

Титов предположил, какое место Россия могла бы занять на Турнире четырёх наций
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Серебряный призёр Олимпийских игр, чемпион мира, главный тренер клуба МХЛ «СКА-1946» Герман Титов предположил, какое место могла занять сборная России, если бы участвовала в Турнире четырёх наций.

«Думаю, в призовой тройке мы бы точно были, может, дошли бы до финала. По вратарям и нападению мы бы не уступали канадцам и американцам. У канадцев проблемы с вратарями, у нас они намного сильнее. У нас хорошие нападающие, возможно, по защитникам мы немного уступаем. У нас не очень много защитников, которые в НХЛ играют на первых ролях. На память приходит в голову Михаил Сергачёв, который сейчас показывает хорошую игру», — приводит слова Титова ТАСС.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США. Сборная России отстранена от международных турниров ИИХФ. Вопрос возвращения национальной команды будет рассмотрен в феврале-марте 2025 года.

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