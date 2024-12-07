Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Плющев: играть матчи со счётом вроде 1:0, 1:1, 2:1 — это не для ЦСКА

Плющев: играть матчи со счётом вроде 1:0, 1:1, 2:1 — это не для ЦСКА
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подверг критике игру ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Как ни посмотри на их игру, всё равно это не тот ЦСКА, который задавал раньше моду и тон в советском и немного в российском хоккее. То, что люди там декларируют, что они хотят что-то возродить, это от лукавого, потому что нынешняя команда ничем не похожа на ту легендарную – ни по стилю игры, ни по характеру, ни по организации.

Играть матчи со счётом вроде 1:0, 1:1, 2:1 – это не для ЦСКА. Странно, что кто-то всерьёз думает о возрождении того великого клуба с таким подходом. Ни руководители, ни тренеры – далеко не те люди, которые знают историю и культуру ЦСКА», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Столичные армейцы набрали 43 очка за 32 матча. ЦСКА одержал четыре победы подряд.

Материалы по теме
У ЦСКА в ноябре лучшее меньшинство и самый низкий показатель пропущенных шайб за игру
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android