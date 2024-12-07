Плющев: играть матчи со счётом вроде 1:0, 1:1, 2:1 — это не для ЦСКА

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев подверг критике игру ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.

«Как ни посмотри на их игру, всё равно это не тот ЦСКА, который задавал раньше моду и тон в советском и немного в российском хоккее. То, что люди там декларируют, что они хотят что-то возродить, это от лукавого, потому что нынешняя команда ничем не похожа на ту легендарную – ни по стилю игры, ни по характеру, ни по организации.

Играть матчи со счётом вроде 1:0, 1:1, 2:1 – это не для ЦСКА. Странно, что кто-то всерьёз думает о возрождении того великого клуба с таким подходом. Ни руководители, ни тренеры – далеко не те люди, которые знают историю и культуру ЦСКА», — цитирует Плющева «ВсеПроСпорт».

Напомним, ЦСКА занимает четвёртое место в турнирной таблице Западной конференции КХЛ. Столичные армейцы набрали 43 очка за 32 матча. ЦСКА одержал четыре победы подряд.