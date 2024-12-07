Главный тренер «Анахайма» высоко оценил игру Капризова и Болди

Главный тренер «Анахайм Дакс» Грег Кронин после поражения от «Миннесоты Уайлд» высоко оценил игру нападающих «дикарей» Кирилла Капризова и Мэтта Болди.

«Они очень хорошо чувствуют друг друга. У них высокий хоккейный IQ, и они сильны в контроле шайбы», — приводит слова Кронина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.

Напомним, Капризов добрался до отметки в 40 (16+24) очков в сезоне за 25 проведённых встреч. Это является рекордом «Миннесоты».

7 декабря на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:1 одержали гости.