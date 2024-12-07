Главный тренер «Анахайма» высоко оценил игру Капризова и Болди
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Главный тренер «Анахайм Дакс» Грег Кронин после поражения от «Миннесоты Уайлд» высоко оценил игру нападающих «дикарей» Кирилла Капризова и Мэтта Болди.
«Они очень хорошо чувствуют друг друга. У них высокий хоккейный IQ, и они сильны в контроле шайбы», — приводит слова Кронина официальный сайт Национальной хоккейной лиги.
Напомним, Капризов добрался до отметки в 40 (16+24) очков в сезоне за 25 проведённых встреч. Это является рекордом «Миннесоты».
7 декабря на льду «Хонда-центр» в Анахайме (США) завершился матч Национальной хоккейной лиги (НХЛ) между клубами «Анахайм Дакс» и «Миннесота Уайлд». Победу со счётом 5:1 одержали гости.
НХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
Окончен
1 : 5
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
0:1 Росси (Капризов, Сперджен) – 24:22 (pp) 0:2 Росси (Болди, Фэйбер) – 28:03 0:3 Болди (Росси, Капризов) – 30:51 0:4 Капризов (Фолиньо, Болди) – 41:21 1:4 Макгинн (Фаулер, Лисон) – 56:37 1:5 Тренин – 58:43 (sh)
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