Олимпийский чемпион: думаю, «Авангард» всё-таки поднимется к большой пятёрке на Востоке

Олимпийский чемпион — 1988, чемпион мира — 1986, участник тренерского совета ФХР Сергей Светлов верит в то, что «Авангард» поднимется в зону плей-офф Восточной конференции.
«Зимой и в начале весны нас ждёт интересная гонка на Востоке за последние путёвки в плей-офф. Середина таблицы в этой конференции — очень плотная, возможны различные варианты.
Думаю, что «Авангард» всё-таки поднимется к большой пятёрке — «Салавату Юлаеву», «Ак Барсу», «Трактору», «Металлургу», «Автомобилисту». За две оставшиеся путёвки развернётся борьба до последних матчей — между «Адмиралом», «Нефтехимиком», «Сибирью», «Ладой» и, надеюсь, «Амуром», — цитирует Светлова Russia-Hockey.
Омский клуб после 32 встреч занимает девятое место в таблице Восточной конференции КХЛ. «Ястребы» имеют в активе 30 очков.