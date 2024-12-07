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Матч на открытом воздухе между «Академией Михайлова» и «СКА-1946» посетили 4493 зрителя

Матч на открытом воздухе между «Академией Михайлова» и «СКА-1946» посетили 4493 зрителя
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Первый в истории Молодёжной хоккейной лиги матч «Молодёжной классики» в Туле между «Академией Михайлова» и «СКА-1946» посетили 4493 зрителя. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В эти минуты проходит второй период встречи, счёт 2:1 в пользу «Академии Михайлова».

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
3-й период
2 : 2
СКА-1946
Санкт-Петербург

Напомним, встреча проходит на футбольном стадионе «Арсенал».

В турнирной таблице Западной конференции в Золотом дивизионе «Академия Михайлова» набрала 38 очков и занимает второе место. «СКА-1946» в том же дивизионе располагается на четвёртой строчке, имея в активе 35 баллов. Клуб из Санкт-Петербурга является действующим обладателем Кубка Харламова.

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