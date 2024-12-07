Матч на открытом воздухе между «Академией Михайлова» и «СКА-1946» посетили 4493 зрителя

Первый в истории Молодёжной хоккейной лиги матч «Молодёжной классики» в Туле между «Академией Михайлова» и «СКА-1946» посетили 4493 зрителя. Об этом сообщает пресс-служба Континентальной хоккейной лиги.

В эти минуты проходит второй период встречи, счёт 2:1 в пользу «Академии Михайлова».

Напомним, встреча проходит на футбольном стадионе «Арсенал».

В турнирной таблице Западной конференции в Золотом дивизионе «Академия Михайлова» набрала 38 очков и занимает второе место. «СКА-1946» в том же дивизионе располагается на четвёртой строчке, имея в активе 35 баллов. Клуб из Санкт-Петербурга является действующим обладателем Кубка Харламова.