Бывший главный тренер сборной России назвал оптимальный возраст для отъезда в НХЛ

Бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев рассказал про оптимальный возраст для отъезда в НХЛ.

«Вообще могу согласиться с тем, что 25-26 лет – оптимальный возраст для этого, потому что это уже не мальчики, а мужчины. В этом возрасте ребята уже знают определённый толк и в обычной, и в хоккейной жизни, могут постоять за себя. Но всегда есть исключения из правил. Тот же Илья Ковальчук в молодые годы адаптировался, но это уникальный случай, сравнивать его с другими нельзя», — приводит слова Плющева «ВсеПроСпорт».

Ранее Владимир Плющев подверг критике игру ЦСКА в нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги.