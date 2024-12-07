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«Очень важно, сколько он будет с себя спрашивать». Трёхкратный чемпион мира — о Капризове

«Очень важно, сколько он будет с себя спрашивать». Трёхкратный чемпион мира — о Капризове
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Трёхкратный чемпион мира Алексей Терещенко оценил игру российского нападающего «Миннесоты Уайлд» Кирилла Капризова и рассказал, от чего будет зависеть прогресс форварда.

«Кирилл – большой молодец! Но надо сказать, что он и в прошлом году играл достаточно здорово, поэтому просто продолжает держать свой стабильный уровень. Думаю, мы все этого ждём и хотим. Всё зависит от него самого, а дальше уже от команды, тренера и так далее. Очень важно то, как он будет себя готовить, держать в форме и сколько будет с себя спрашивать. Будем надеяться, что он продолжит в том же духе!» — приводит слова Терещенко «Советский спорт».

Напомним, Капризов добрался до отметки в 40 (16+24) очков в сезоне за 25 проведённых встреч. Это является рекордом «Миннесоты».

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