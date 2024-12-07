Фридман: клуб НХЛ был шокирован реакцией игрока после непопадания на Турнир четырёх наций

Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал об очень негативной реакции игрока клуба Национальной хоккейной лиги после того, как хоккеист не попал в сборную своей страны на Турнир четырёх наций.

«Я слышал, что был один игрок, который, когда ему сказали, что он не попал в сборную, отреагировал так негативно, что клуб НХЛ решил больше не использовать его даже на замену травмированному хоккеисту, если до этого дойдёт. Я подумал: ух ты! Это довольно серьёзно.

То есть они были шокированы или разочарованы тем, как негативно отреагировал игрок. Для меня это сложный вопрос. Я не знаю точно, что было сказано… Не знаю, посчитали ли они это открытым неуважением или что-то в этом роде, но я не думаю, что я бы перешёл такую черту», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США.