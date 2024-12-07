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Фридман: клуб НХЛ был шокирован реакцией игрока после непопадания на Турнир четырёх наций

Фридман: клуб НХЛ был шокирован реакцией игрока после непопадания на Турнир четырёх наций
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Инсайдер НХЛ Эллиотт Фридман рассказал об очень негативной реакции игрока клуба Национальной хоккейной лиги после того, как хоккеист не попал в сборную своей страны на Турнир четырёх наций.

«Я слышал, что был один игрок, который, когда ему сказали, что он не попал в сборную, отреагировал так негативно, что клуб НХЛ решил больше не использовать его даже на замену травмированному хоккеисту, если до этого дойдёт. Я подумал: ух ты! Это довольно серьёзно.

То есть они были шокированы или разочарованы тем, как негативно отреагировал игрок. Для меня это сложный вопрос. Я не знаю точно, что было сказано… Не знаю, посчитали ли они это открытым неуважением или что-то в этом роде, но я не думаю, что я бы перешёл такую черту», — заявил Фридман в подкасте Sportsnet.

Напомним, соревнование пройдёт в двух городах — Монреале и Бостоне — с 12 по 20 февраля 2025 года. Финал турнира состоится на арене «Ти-Ди Гарден» в США.

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