Тренер ЦСКА Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Торпедо»

Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (2:1 Б).

«Матч был интересный, хотя голов забили не очень много. В первом периоде мы доминировали по броскам, во втором у нас было четыре выхода «один на один», но, к сожалению, реализовали только один из них. Также хорошо отыграли в меньшинстве.

В третьем периоде «Торпедо» добавило давления, и они забили довольно курьёзный гол — шайба буквально прыгала, как лягушка. Тем не менее мы боролись до конца, довели дело до буллитов и выиграли серию. Оба вратаря здорово показали себя в буллитах, но немного удача оказалась на нашей стороне», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Торпедо».