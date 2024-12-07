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Тренер ЦСКА Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Торпедо»

Тренер ЦСКА Воробьёв прокомментировал победу в матче с «Торпедо»
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Главный тренер московского ЦСКА Илья Воробьёв высказался о матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с нижегородским «Торпедо» (2:1 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Нестеров) – 30:02 (5x5)     1:1 Виноградов (Свечников, Филлипс) – 45:55 (5x5)     1:2 Абрамов – 65:00    

«Матч был интересный, хотя голов забили не очень много. В первом периоде мы доминировали по броскам, во втором у нас было четыре выхода «один на один», но, к сожалению, реализовали только один из них. Также хорошо отыграли в меньшинстве.

В третьем периоде «Торпедо» добавило давления, и они забили довольно курьёзный гол — шайба буквально прыгала, как лягушка. Тем не менее мы боролись до конца, довели дело до буллитов и выиграли серию. Оба вратаря здорово показали себя в буллитах, но немного удача оказалась на нашей стороне», — приводит слова Воробьёва официальный сайт «Торпедо».

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