«Авангард» уверенно обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ

Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 4:2 (3:0, 1:1, 0:1).

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Спунер, Иван Игумнов и Рид Буше (дважды). За «Автомобилист» забили Владимир Кузнецов и Максим Денежкин.

«Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 33 матча. «Автомобилист» находится на четвёртой строчке, заработав 42 очка за аналогичное количество игр.