«Авангард» уверенно обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ
Поделиться
Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 4:2 (3:0, 1:1, 0:1).
Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Спунер (Якупов, Меркли) – 02:08 (5x4) 2:0 Игумнов (Воронков, Якупов) – 09:12 (5x5) 3:0 Буше (Спунер) – 17:30 (5x5) 4:0 Буше (Спунер, Галимов) – 22:24 (5x5) 4:1 Кузнецов (Мэйсек, Диц) – 30:01 (5x5) 4:2 Денежкин (Осипов, Кузнецов) – 59:51 (6x4)
В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Спунер, Иван Игумнов и Рид Буше (дважды). За «Автомобилист» забили Владимир Кузнецов и Максим Денежкин.
«Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 33 матча. «Автомобилист» находится на четвёртой строчке, заработав 42 очка за аналогичное количество игр.
Комментарии
- 7 декабря 2024
-
16:34
-
16:17
-
16:12
-
15:47
-
15:30
-
15:11
-
14:46
-
14:31
-
14:16
-
14:00
-
13:45
-
13:32
-
13:16
-
13:00
-
12:44
-
12:26
-
12:10
-
11:52
-
11:37
-
11:20
-
11:10
-
11:00
-
10:53
-
10:40
-
10:26
-
10:10
-
09:55
-
09:41
-
09:30
-
09:18
-
09:07
-
08:50
-
08:43
-
08:40
-
08:36