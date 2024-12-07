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Авангард — Автомобилист, результат матча 7 декабря 2024, счет 4:2, КХЛ 2024-2025

«Авангард» уверенно обыграл «Автомобилист» в домашнем матче КХЛ
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Завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором встречались омский «Авангард» и екатеринбургский «Автомобилист». Команды играли на стадионе «Джи-Драйв-Арена» в Омске. «Авангард» одержал победу со счётом 4:2 (3:0, 1:1, 0:1).

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 декабря 2024, суббота. 14:00 МСК
Авангард
Омск
Окончен
4 : 2
Автомобилист
Екатеринбург
1:0 Спунер (Якупов, Меркли) – 02:08 (5x4)     2:0 Игумнов (Воронков, Якупов) – 09:12 (5x5)     3:0 Буше (Спунер) – 17:30 (5x5)     4:0 Буше (Спунер, Галимов) – 22:24 (5x5)     4:1 Кузнецов (Мэйсек, Диц) – 30:01 (5x5)     4:2 Денежкин (Осипов, Кузнецов) – 59:51 (6x4)    

В составе хозяев заброшенными шайбами отметились Райан Спунер, Иван Игумнов и Рид Буше (дважды). За «Автомобилист» забили Владимир Кузнецов и Максим Денежкин.

«Авангард» занимает восьмое место в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ. Команда набрала 32 очка за 33 матча. «Автомобилист» находится на четвёртой строчке, заработав 42 очка за аналогичное количество игр.

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