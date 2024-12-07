«Уверен, зрители получили удовольствие». Ларионов — о матче «Торпедо» с ЦСКА

Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (1:2 Б).

«Матч получился хорошим, он держал всех в напряжении. Да, голов было не очень много, но я уверен, что зрители как на трибунах, так и у экранов телевизоров получили удовольствие от накала страстей и тех эмоций, которые дарил матч до самой финальной сирены.

В хоккее одна команда всегда выигрывает, а другая, к сожалению, уступает. Сегодня это были мы, но мы заработали очко, и это, безусловно, позитивный момент. Ребята приложили большие усилия, создали много голевых моментов, имели преимущество, но этого оказалось недостаточно. Тем не менее игра была качественной, и мы от этого будем отталкиваться в дальнейшем», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».