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«Уверен, зрители получили удовольствие». Ларионов — о матче «Торпедо» с ЦСКА

«Уверен, зрители получили удовольствие». Ларионов — о матче «Торпедо» с ЦСКА
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Главный тренер нижегородского «Торпедо» Игорь Ларионов прокомментировал поражение в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги с московским ЦСКА (1:2 Б).

Фонбет Чемпионат КХЛ
06 декабря 2024, пятница. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Окончен
1 : 2
Б
ЦСКА
Москва
0:1 Абрамов (Полтапов, Нестеров) – 30:02 (5x5)     1:1 Виноградов (Свечников, Филлипс) – 45:55 (5x5)     1:2 Абрамов – 65:00    

«Матч получился хорошим, он держал всех в напряжении. Да, голов было не очень много, но я уверен, что зрители как на трибунах, так и у экранов телевизоров получили удовольствие от накала страстей и тех эмоций, которые дарил матч до самой финальной сирены.

В хоккее одна команда всегда выигрывает, а другая, к сожалению, уступает. Сегодня это были мы, но мы заработали очко, и это, безусловно, позитивный момент. Ребята приложили большие усилия, создали много голевых моментов, имели преимущество, но этого оказалось недостаточно. Тем не менее игра была качественной, и мы от этого будем отталкиваться в дальнейшем», — приводит слова Ларионова официальный сайт «Торпедо».

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