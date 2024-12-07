Губернатор Тульской области заявил о высоких амбициях АКМ относительно вступления в КХЛ

Губернатор Тульской области Дмитрий Миляев высказался об амбициях клуба Всероссийской хоккейной лиги АКМ войти в состав участников Континентальной хоккейной лиги.

«Я могу сказать так, что то движение, которое тульский хоккей показывает сегодня, естественным образом порождает в нас высокие амбиции. Поэтому мы будем к этому стремиться. Что касается нюансов прихода туда, то сначала давайте там окажемся», — приводит слова Миляева ТАСС.

21 ноября стало известно, что АКМ подал заявку на вступление в состав участников Континентальной хоккейной лиги. Основной проблемой для включения тульского клуба в КХЛ является несоответствие стандартам лиги домашней арены, которая вмещает около 3000 зрителей. По регламенту КХЛ, минимальное количество мест — 5500.