Александр Гуськов высказался о планах провести «Молодёжную классику» в 2025 году

Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов оценил вероятность проведения «Молодёжной классики» в следующем году. Сегодня, 7 декабря, «Академия Михайлова» и «СКА-1946» (3:2 ОТ) сыграли под открытым небом.

«Поскольку это входит в стратегию развития МХЛ, мы, конечно, прорабатываем все варианты. Очень надеюсь, что «Молодёжная классика» станет примером для других, и мы будем разговаривать с клубами. Концепция такова, что должны быть заинтересованы несколько сторон — лига, клубы, партнёры. С нашей стороны мы всегда за. Другой вопрос — бюджетирование того или иного мероприятия. Будем разговаривать со всеми сторонами и находить консенсус.

Думаю, что каждый клуб и регион может достойно встретить «Молодёжную классику». Важно, чтобы и с погодой повезло. Сегодня, 7 декабря, нам повезло с зимней погодой. В Московском регионе снега в это время порой не дождёшься. Может быть, стоит отталкиваться и от этого — смотреть на северные, уральские регионы. В процессе проработки будет ясно, кто станет следующим претендентом», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.