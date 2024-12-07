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Александр Гуськов высказался о планах провести «Молодёжную классику» в 2025 году

Александр Гуськов высказался о планах провести «Молодёжную классику» в 2025 году
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Вице-президент КХЛ по развитию молодёжного хоккея Александр Гуськов оценил вероятность проведения «Молодёжной классики» в следующем году. Сегодня, 7 декабря, «Академия Михайлова» и «СКА-1946» (3:2 ОТ) сыграли под открытым небом.

Olimpbet МХЛ — регулярный чемпионат
07 декабря 2024, суббота. 13:00 МСК
Академия Михайлова
Тульская область
Окончен
3 : 2
ОТ
СКА-1946
Санкт-Петербург

«Поскольку это входит в стратегию развития МХЛ, мы, конечно, прорабатываем все варианты. Очень надеюсь, что «Молодёжная классика» станет примером для других, и мы будем разговаривать с клубами. Концепция такова, что должны быть заинтересованы несколько сторон — лига, клубы, партнёры. С нашей стороны мы всегда за. Другой вопрос — бюджетирование того или иного мероприятия. Будем разговаривать со всеми сторонами и находить консенсус.

Думаю, что каждый клуб и регион может достойно встретить «Молодёжную классику». Важно, чтобы и с погодой повезло. Сегодня, 7 декабря, нам повезло с зимней погодой. В Московском регионе снега в это время порой не дождёшься. Может быть, стоит отталкиваться и от этого — смотреть на северные, уральские регионы. В процессе проработки будет ясно, кто станет следующим претендентом», — сказал Гуськов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

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